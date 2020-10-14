مسئول فلسطينى: الاحتلال أزال بؤرة استيطانية فى الضفة

قال مسئول محلي فلسطيني اليوم الأربعاء، إن قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية أزالت البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطن قبل أسبوعين شرق قرية بين دجن.وأضاف عبدالرحمن حنيني رئيس مجلس القرية لـ"رويترز": "حضرت ظهر اليوم قوة من جيش الاحتلال والشرطة ومعهم جرافة وعملوا على إزالة البؤرة الاستيطانية التي كانت تهدد بمصادرة مساحات واسعة من أراضي القرية التي تمتد إلى مشارف غور الأردن".وشهدت المنطقة يوم الجمعة الماضي مواجهات بين السكان والجيش الإسرائيلي بعد تنظيمهم مسيرة احتجاج باتجاه البؤرة الاستيطانية.وردًا على سؤال لرويترز بشأن إزالة البؤرة الاستيطانية، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إن الموضوع قيد الفحص.وعلى صعيد آخر، قالت لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية اليوم في بيان إنها أعطت موافقة نهائية لبناء 1313 وحدة سكنية في عدة مستوطنات.وقُدمت خطط لبناء 853 وحدة أخرى لكن لم يتم منحها الموافقة النهائية بعد.