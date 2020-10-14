كريم عبدالعزيز يسلم والده تكريم أكاديمية الفنون (صور)

قدم الفنان الكبير كريم عبدالعزيز، التكريم إلى والده المخرج محمد عبدالعزيز، وذلك ضمن حفل تخرج دفعة جديدة من معهد السينما داخل أكاديمية الفنون، ووسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.وحضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وقال كريم عبدالعزيز، خلال كلمته أمام والده، إنه سعيد بالتواجد داخل أكاديمية الفنون، كاشفا أنه تخرج من المعهد العالي للسينما.