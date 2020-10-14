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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل مسنة بعين شمس لـ11 نوفمبر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:12 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة مسنة داخل منزلها بعين شمس لسرقتها لـ11 نوفمبر للحكم.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى مخلوف، أن النيابة العامة تتهم «شعبان. م»، 30 سنة، عامل، بقتل المجني عليها شادية أحمد عليوة، عمدًا مع سبق الإصرار بأن توجه لمسكنها وتيقن من تواجدها حتى ظفر بها وطعنها بسلاح أبيض - سكين - قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.

وتبين من قرار الإحالة في القضية التي حملت رقم 10877 جنایات عين شمس، كما أن المتهم سرق هاتفين محمولين من مسكنها، واستمعت النيابة إلى أقوال عبيد ثابت، 79 سنة، مالك محل لبيع العصائر - زوج المجني ، وأكد أن المتهم قتل زوجته ليتمكن من سرقة الشقة مستغلا عمله بالمحل المملوك له، وأنه راقبها حتى تأكد من وجودها وحدها بالشقة فصعد لها وقتلها.

وكشفت مناظرة النيابة للمتهم إصابته بسحجات بالرقبة واليد اليسري جاءت نتيجة دفاع المجني عليها عن نفسها، وتبين من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات طعنية ورضية وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بأعلى منتصف خلفية العنق.

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