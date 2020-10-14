«تويتر» يتحول لسرادق عزاء فى حب محمود ياسين

نعى عدد كبير من فناني العالم العربي، النجم الكبير الراحل محمود ياسين، والذي توفي، فجر اليوم الأربعاء، بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على "تويتر".وكتبت أنغام: "نجم مصر الفنان الكبير محمود ياسين وداعا.. وأحر التعازي لأسرته.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".فيما كتبت الفنانة نور اللبنانية: "خالص عزائي في وفاة الفنان القدير المبدع محمود ياسين"، وكتبت مي حريري: "رحل فتى الشاشة الأول الفنان المثقف محمود ياسين، أسطورة فنية ستعيش للأبد كل التعازي للوطن العربي بعد خسارة هذه القامة الفنية الكبرى".وكتبت مي كساب: "خالص التعازي لأسرة الفنان العظيم محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء".