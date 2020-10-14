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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلس الوزراء يستعرض خطة عمل مبادرة «اتكلم مصري»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:10 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
محمد إبراهيم
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استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطة العمل لمبادرة "اتكلم مصري".

وتهدف المبادرة لتعريف المصريين بالخارج باللغة العامية بلهجة مصرية، وربطهم بالهويّة المصرية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي وربط المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث بهويتهم ووطنهم من خلال تطبيق يهدف إلى التعريف باللهجة المصرية، مشتملًا على دروس متدرجة المستوى، وتضم عددا من معالم مصر السياحية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المصرية.

وعرضت نبيلة مكرم فيديو ترويجيًا عن أهمية المبادرة ورسائل من المصريين بالخارج يعبرون عن ارتباطهم بالوطن وشكرهم لجهد الدولة في ربط أبنائهم بالهوية والثقافة والتقاليد المصرية من خلال المبادرة ومن خلال ملتقيات الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة.

وأشارت مكرم إلى حرص الدولة المصرية، متمّثلًا في وزارة الهجرة على الاهتمام بتعليم أبنائنا بالخارج اللهجة المصرية، لئلا يشعروا بالاغتراب، وللحَفاظ على انتمائهم وهويتهم الثقافية ومعرفة عظمة التراث والحضارة المصرية التي تمثل مبعثًا للفَخر لكل مصري في أرجاء الدنيا، حيث يتم تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغاني وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، بلغة سهلة تلائم كل المستويات.

وأكدت وزيرة الهجرة إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" بشكل رسمي، للتوعية بمفهوم الدولة والأمن القومى، وإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا بالخارج ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

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