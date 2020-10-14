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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

البيت الفنى للمسرح ينعى محمود ياسين: علامة من علامات الفن

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
نعمات مدحت
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نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين به، النجم الكبير الفنان محمود ياسين، والذي وافته المنية صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية العظيمة.

وأضاف مختار، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الراحل تنوعت أعماله بين المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، وهو أحد أهم نجوم فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح وبدأ مشواره المسرحي منها.

وأشار إلى أن "ياسين" أعطى الكثير للمسرح المصري من خلال مجموعة فارقة من الأعمال المسرحية، منها "الزير سالم"، "ليلة مصرع جيفارا"، "عودة الغائب"، "ليلى والمجنون"، "الزيارة انتهت"، وغيرها من الأعمال، بالإضافة إلى أدواره بالسينما والدراما التليفزيونية، والتي كانت وستظل علامة من علامات الفن المحفورة في ذاكرة جمهوره، بالإضافة إلى توليه إدارة فرقة المسرح القومي العريقة في الفترة من 1988 حتى 1990، فكان مثالا يحتذى به في الصدق الفني والاحترام، وقدم العديد من الأعمال الناجحة والنجوم الكبار على خشبة المسرح القومي في أثناء إدارته الفرقة.

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