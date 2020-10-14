محمود ياسين.. بطل 6 من أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما

رحل الفنان الكبير محمود ياسين، صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا لنا تراثا فنيا هائلا تجاوز حاجز 250 عملا فنيا في السينما والتليفزيون والمسرح.وشارك الفنان الراحل في 6 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد الذي تم عام 1996، وهي أفلام "الرجل الذى فقد ظله 1968، شيء من الخوف 1969، أغنية على الممر 1972، ليل وقضبان 1973، على من نطلق الرصاص 1975، والصعود للهاوية 1978"، كأكثر الفنانين الذين دخلوا للقائمة بأعمالهم.وبعد التقييم استمر الفنان الكبير في أعماله ،ولكنه ركز أكثر على الدراما التليفزيونية، مقدما "العصيان، سوق العصر، ماما في القسم، وعد ومش مكتوب"، وغيرها من المسلسلات.