المكسيك تعلن إصابة شخص بكورونا والإنفلونزا معًا
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:27 م
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أعلنت المكسيك تسجيل أول حالة لشخص مصاب بفيروسيّ (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) والإنفلونزا معًا.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن خوسيه لويس ألوميا، مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية، أكد هذا التطور.
وأفاد ألوميا- خلال مؤتمر صحفي في العاصمة مكسيكو سيتي- بأن المريض البالغ من العمر 54 عامًا لديه تاريخٌ بأمراض المناعة، السرطان، السمنة، والرئة.
وأوضحت السلطات المكسيكية أن المريض لا يزال في المستشفى وحالته مستقرة.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن خوسيه لويس ألوميا، مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية، أكد هذا التطور.
وأفاد ألوميا- خلال مؤتمر صحفي في العاصمة مكسيكو سيتي- بأن المريض البالغ من العمر 54 عامًا لديه تاريخٌ بأمراض المناعة، السرطان، السمنة، والرئة.
وأوضحت السلطات المكسيكية أن المريض لا يزال في المستشفى وحالته مستقرة.