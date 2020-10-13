المكسيك تعلن إصابة شخص بكورونا والإنفلونزا معًا

أعلنت المكسيك تسجيل أول حالة لشخص مصاب بفيروسيّ (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) والإنفلونزا معًا.وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن خوسيه لويس ألوميا، مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية، أكد هذا التطور.وأفاد ألوميا- خلال مؤتمر صحفي في العاصمة مكسيكو سيتي- بأن المريض البالغ من العمر 54 عامًا لديه تاريخٌ بأمراض المناعة، السرطان، السمنة، والرئة.وأوضحت السلطات المكسيكية أن المريض لا يزال في المستشفى وحالته مستقرة.