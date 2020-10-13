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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. اختتام المباحثات بين الليبيين بمصر بشأن المسار الدستورى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:54 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
محمد عمر
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تختتم اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة الاستشاري الليبيين، اليوم الثلاثاء، بجانب أعضاء هيئة الدستور في القاهرة بعد بحثهم المسار الدستوري لليبيا.

وانطلقت المشاورات منذ الأحد الماضي، في القاهرة برعاية الأمم المتحدة، لبحث الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الشامل لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

فيما أكدت مصر دعمها الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة، للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التي يرتبط استقرارها باستقرار مصر.

وتجري خلال مشاورات سياسية افتراضية بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة لاستكمال المسار السياسي تمهيدا للمشاورات الشاملة التي ستستضيفها تونس.

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