الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف استفزازاتها بـ«المتوسط»

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تركيا بضرورة إنهاء الاستفزازات وبدء المحادثات مع اليونان، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وفى وقت سابق من اليوم، ألغى وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، زيارته إلى أنقرة على خلفية التصعيد التركي الأخير في منطقة شرق المتوسط.ويأتي قرار الوزير الألماني بعد عودة سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس" للتنقيب قبالة السواحل اليونانية، منتهكة بذلك سيادة دول المنطقة على مياهها الإقليمية.وأوضح موقع "سوزجو" التركي، أنه كان من المقرر أن يزور الوزير الألماني نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم، في العاصمة التركية أنقرة، ولكنه ألغى الزيارة عقب إعلان الحكومة التركية عودة سفينة أوروتش رئيس إلى منطقة شرق المتوسط.