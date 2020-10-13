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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«مجلس الدولة» يناشد مشرفى الانتخابات حسن معاملة الناخبين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:34 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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أكد المستشار فارس سعد فام، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخاب هو حجر الأساس للقيم الاعتبارية للمواطنين.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجان المتابعة ولجان فحص الطلبات، وتشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة في صباح يوم الاقتراع يتولى رئيس اللجنة فحص مقر الاقتراع، ويبدأ التصويت وفقا لما هو وارد بالجدول الزمني الذي حددته الهيئة.

وأضاف أن مهام رئيس اللجنة الفرعية، إعلان ختام العملية الانتخابية، وإغلاق الصناديق بطريقة مؤمنة، وتحرير محضر بإجراءات الغلق، ويدون فيه عدد الناخبين وكافة أوراق العملية الانتخابية، ويتم إغلاقه وتعيين الحراسة.

كما يتعين سلامة الأقفال ويحرر محضرا بالفتح والغلق، فضلًا عن التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي وبطاقة الانتخاب يجب أن تكون مختومة، ويوجد باللجنة صندوقان واحد للفردي وآخر للقائمة، وبعد انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية الفرز في وجود رئيس اللجنة ويحرر محضرا مستقلا لكل منهما.

وناشد القضاة التحلي بالصبر وحسن معاملة الناخبين والمرشحين ورجال الأمن، فكل طرف في العملية الانتخابية له دور عظيم، فرجل الأمن منوط به تأمين اللجنة من أجل سلامة العملية الانتخابية وسلامة جميع الأطراف، لذلك يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية لحفظ هيبة الهيئة القضائية، ودعا بالصبر والسداد في أداء الأمانة التي أمنها الشعب العظيم.

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