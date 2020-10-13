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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل أول حالات إصابة محلية بكورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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سجل البر الرئيسي للصين أول عدوى محلية بمرض كوفيد- 19 منذ ما يقرب من شهرين، فيما أطلقت تشينغداو حملة فحص على مستوى المدينة بعد اكتشاف حالات جديدة مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج حالات الإصابة الواردة من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنها سجلت 13 إصابة بكوفيد- 19 في البر الرئيسي للصين في 12 أكتوبر، بانخفاض عن 21 في اليوم السابق.

وكانت سبع من الحالات الجديدة إصابات واردة من الخارج، في حين سجلت جميع الحالات المحلية الست في إقليم شاندونغ حيث تقع مدينة تشينغداو.

وكانت آخر مرة أبلغت فيها الصين عن تفش محلي للمرض في 15 أغسطس، عندما سجلت أربع حالات مؤكدة في شينجيانغ.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في البر الرئيسي للصين الآن 85591 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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