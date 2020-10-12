4 قتلى و15 مصابا.. أول صور لحادث تصادم «أتوبيسي التجمع»

تنفرد «الدستور» بنشر الصور الأولى لموقع حادث تصادم أتوبيس مدرسة خاصة بأتوبيس رحلات في منطقة التجمع الأول.ولقي أربعة أطفال مصرعهم وأصيب 15 آخرون إضافة إلى السائق والمشرفة جراء انقلاب حافلة مدارس تقلهم إثر اصطدامها بأتوبيس آخر، اليوم الإثنين، بمنطقة التجمع الأول في مدينة القاهرة الجديدة.وصرَّحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثامين الأطفال.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد باصطدام أتوبيس مدرسة خاصة بأتوبيس آخر، ما نتج عنه انقلابه.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.