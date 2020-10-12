رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى المعصرة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:49 م
الإعدام
الإعدام
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة قاتلة زوجها، وعشيقها «مالك محل عصير»، بالإعدام شنقًا لقتلهما زوج الأولى ذبحًا وإلقاء جثته بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا من المواطن «عمر. ا، 27 سنة» مهندس مدني بالعثور على جثة لشخص متوفى بطريق الأوتوستراد اتجاه المعادى.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة «عبد الحميد. م. ع. أ» 38 عاما، سائق ومقيم، مدينة الهدى دائرة قسم شرطة المعصرة وأصل بلدته محافظة المنوفية مسجاة على ظهرها ويرتدي ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم».. وتم نقلها للمشرحة.

وأمكن التوصل لشاهد رؤية: «على. م. إ، 31 سنة»، سائق الذي قرر بأنه أثناء توقفه بالقرب من محل الواقعة لقضاء حاجته شاهد سيارة ربع نقل خضراء اللون «لم يتمكن من تحديد أرقامها».. ترجل منها المجني عليه وشخص آخر وتعديا على بعضهما بالضرب وتعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابته ووفاته وفر هاربا بالسيارة المشار إليها.

وبتكثيف التحريات تبين وجود خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته «نهى. ا. س» 29 سنة كوافيرة لعلمه بارتباطها بعلاقة بشخص يدعى «ممدوح. أ. ع. ع 41 سنة»، صاحب محل عصير ومقيم حدائق حلوان ـ دائرة قسم شرطة المعصرة وأن المذكور يحوز سيارة ربع نقل خضراء اللون تحمل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة له بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه مصاب «بجرح قطعي بإصبع السبابة باليد اليمنى»، وبحوزته السيارة رقم «ى ص أ 7426» ماركة شيفروليه خضراء اللون عثر بداخلها على آثار دماء.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة بزوجة المجني عليه وأنها تحصلت منه على مبلغ مالي 15 ألف جنيه لتجهيز محل كوافير مما أثار حفيظة المجني عليه وحدثت خلافات بينهما.

وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه بالصدفة أمام مدرسة الأنهار الكائنة بحدائق المعادي ـ دائرة القسم واصطحبه بالسيارة قيادته لتوصيله لمحل عمله وأثناء سيرهما بطريق الأوتوستراد عاتبه المجني عليه لارتباطه بزوجته والتدخل في شئونهم وطلب منه عدم التردد على مسكنه أو الاتصال بزوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر نتج عنها إصابة المتهم المشار إليه وتعدى الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربا، ثم قام بتغيير ملابسه لإخفاء آثار الدماء وتكسير الهاتف المحمول المستولى عليه والتخلص منه والسلاح الأبيض المستخدم بارتكاب الواقعة بإلقائهما بالطريق العام وتوجه بالسيارة للمحل عمله الكائن أسفل مسكنه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

مصرع 4 أطفال وإصابة 15 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

من وحى المناظرة الأمريكية.. «أمان» يحلل كيف سيتعامل «ترامب وبايدن» مع الإخوان عند الفوز

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد التجديد (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

image description

وزير التعليم العالى يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ«طب أسنان المنصورة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصرع 4 أطفال وإصابة 15 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

الإسكان الاجتماعي: طرح 125 ألف وحدة نهاية الأسبوع المقبل (فيديو)

مدرسة «سيفن بيلرز» تنعى «مصطفى» ابن شقيقة أحمد يونس

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

أيام زمان

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

3 كُتّاب مصريين فى ترشيحات «أراب هوت ليست» للناشرين المستقلين

خبراء عسكريون في دار الكتب: 6 أكتوبر كانت نصرًا مبينًا لمصر

«تأثير معجزة العبور على الإبداع المصري».. في ندوة بالأوبرا

قطاع التنمية الثقافية يشارك في معرض «تراثنا»