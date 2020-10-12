الإعدام لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة قاتلة زوجها، وعشيقها «مالك محل عصير»، بالإعدام شنقًا لقتلهما زوج الأولى ذبحًا وإلقاء جثته بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة.وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا من المواطن «عمر. ا، 27 سنة» مهندس مدني بالعثور على جثة لشخص متوفى بطريق الأوتوستراد اتجاه المعادى.وبالانتقال والفحص، عثر على جثة «عبد الحميد. م. ع. أ» 38 عاما، سائق ومقيم، مدينة الهدى دائرة قسم شرطة المعصرة وأصل بلدته محافظة المنوفية مسجاة على ظهرها ويرتدي ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم».. وتم نقلها للمشرحة.وأمكن التوصل لشاهد رؤية: «على. م. إ، 31 سنة»، سائق الذي قرر بأنه أثناء توقفه بالقرب من محل الواقعة لقضاء حاجته شاهد سيارة ربع نقل خضراء اللون «لم يتمكن من تحديد أرقامها».. ترجل منها المجني عليه وشخص آخر وتعديا على بعضهما بالضرب وتعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابته ووفاته وفر هاربا بالسيارة المشار إليها.وبتكثيف التحريات تبين وجود خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته «نهى. ا. س» 29 سنة كوافيرة لعلمه بارتباطها بعلاقة بشخص يدعى «ممدوح. أ. ع. ع 41 سنة»، صاحب محل عصير ومقيم حدائق حلوان ـ دائرة قسم شرطة المعصرة وأن المذكور يحوز سيارة ربع نقل خضراء اللون تحمل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة له بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه مصاب «بجرح قطعي بإصبع السبابة باليد اليمنى»، وبحوزته السيارة رقم «ى ص أ 7426» ماركة شيفروليه خضراء اللون عثر بداخلها على آثار دماء.وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة بزوجة المجني عليه وأنها تحصلت منه على مبلغ مالي 15 ألف جنيه لتجهيز محل كوافير مما أثار حفيظة المجني عليه وحدثت خلافات بينهما.وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه بالصدفة أمام مدرسة الأنهار الكائنة بحدائق المعادي ـ دائرة القسم واصطحبه بالسيارة قيادته لتوصيله لمحل عمله وأثناء سيرهما بطريق الأوتوستراد عاتبه المجني عليه لارتباطه بزوجته والتدخل في شئونهم وطلب منه عدم التردد على مسكنه أو الاتصال بزوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر نتج عنها إصابة المتهم المشار إليه وتعدى الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربا، ثم قام بتغيير ملابسه لإخفاء آثار الدماء وتكسير الهاتف المحمول المستولى عليه والتخلص منه والسلاح الأبيض المستخدم بارتكاب الواقعة بإلقائهما بالطريق العام وتوجه بالسيارة للمحل عمله الكائن أسفل مسكنه.تحرر عن ذلك المحضر اللازم.