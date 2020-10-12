التحريات تكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل بالسلام

كشفت تحريات أجهزة الأمن حقيقة الفيديو المتداول لتعدي شخص على سيدة تحمل طفلا بأحد الشوارع بمنطقة السلام.ودلت التحريات، أن شابا تتبع سيدة تحمل طفلا وقام بالتعدي عليها بالضرب لسرقة هاتفها المحمول وليس خطف الطفل الذي تحمله.وأضافت التحريات أن المتهم لاذ بالفرار فور رؤيته شابًا ينزل من سيارة والذى قام بدوره بمطاردته.وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن اقتربت من تحديد المتهم، وجارٍ مطاردته للقبض عليه.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو التقطته كاميرات مراقبة يُظهر سيدة تسير فى الشارع، ويقوم شاب فجأة بالتعدي عليها بالضرب، ثم أتت سيارة ونزل قائدها تطارد المتهم وأنقذ السيدة.