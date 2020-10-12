نصائح للمرأة المرضعة تساعدها على فقدان الوزن

تعتبر الرضاعة المصدر الوحيد للتغذية السليمة للمولود، لذلك تحتاج المرضعات إلى الحفاظ على عدد سعرات حرارية عالي، فتقليل الوزن يجب أن يأتي تدريجيًا حتى لا يؤثر على نظامك الغذائي على نوعية اللبن الذي يتغذى عليه طفلك وليس الكمية فهي تتأثر بعدد مرات الرضاعة، لذلك يجب عليك ألا تتبعي نظامًا غذائيًا قاسيًا في هذه الفترة حتى لو كان هناك صعوبة في فقدان الوزن.وفي هذا السياق تقول الدكتورة بسمه يسري، أخصائية التغذية لـ"الدستور" إن هناك بعض الأخطاء التي يجب معالجتها لتساعد على فقدان الوزن تدريجيًا وبطريقة صحية فمثلا لا تتخطي وجبات فمع وجود طفل جديد تنسى بعض الأمهات تناول الطعام، وعلى عكس اعتقادك فإنك لن تفقدي وزنك إذا امتنعت عن تناول الطعام إلا أنك ستشعرين بالتعب وقلة الطاقة وذلك لن يساعدك على فقدان الوزن ويجب أن تتناولي من خمس إلى ست وجبات يوميًا إلى جانب الوجبات الخفيفة الصحية بينهم بدلًا من ثلاث وجبات رئيسية ولا تنسي تناول وجبة الإفطار حتى لو كنت في الطبيعي لا تتناوليها، فوجبة الإفطار تمدك بالطاقة التي تحتاجينها لتبدئي يومك بنشاط.وأضافت بسمة إنه لابد من تناول الطعام ببطء، فكلما أبطأت في تناول الطعام كلما أصبح من السهل أن تتعرفي على شعورك بالشبع وبالتالي لن تفرطي في تناول الطعام، واختاري منتجات الألبان الخالية من الدسم لكي تتفادى الدهون غير المفيدة لك ولابد أن تتناولي الفواكه والخضروات كوجبات خفيفة صحية بدلًا من الأطعمة غير الصحية المليئة بالسكر والدهون الضارة، فالتفاح والبرتقال والموز والجزر وشرائح الفلفل من الأطعمة قليلة الدسم والغنية بالفيتامينات والألياف، واختاري دائمًا الطعام المشوى أو المخبوز بدلًا من المقلي.و أشارت إلى أن المرضعة يجب أن تشرب من ثمان إلى تسع أكواب من الماء يوميًا، فالماء يساعد جسمك على التخلص من الدهون الزائدة، والتقليل من تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة لإحتوائهما على السكر وسعرات حرارية غير مفيدة التي ستزيد من وزنك ولن تساعدك على فقدانه، ويجب أن تقلل من الحلويات والسكريات والدهون.