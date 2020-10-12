الكرملين: اتفاقيات موسكو بين أرمينيا وأذربيجان مهمة لتسوية الصراع

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن بلاده تسمع عن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الأرمني والأذربيجاني، مؤكدا أن موسكو ترى أنه من المهم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في العاصمة الروسية والانتقال إلى عملية التسوية السياسية.وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - "نثمن عاليا قدوم الوزيرين إلى موسكو واستجابتهما لمبادرة الرئيس بوتين.. ونشيد بالتفاهم الذي تم الاتفاق عليه وقرارات الهدنة الإنسانية، التي تم التوصل إليها خلال المباحثات".وتابع: "نحن نتابع الموقف عن كثب ونسمع تصريحات من الطرفين عن انتهاكات"، مشيرًا إلى أن بلاده ترى أنه من المهم جدا تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بشأن التخلي عن العمليات العسكرية والانتقال إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية في تسوية هذا الصراع في المستقبل.