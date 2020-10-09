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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وفد «كورياتك» يزور جامعة بنى سويف

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:55 م
جامعة كوريا للتكنولوجيا
جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم
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زار وفد كوري من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك)، جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، للإشراف على تركيب المعامل وتدريب الفنيين، وكذلك بحث إقامة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمختصين والقائمين على تشغيل المعامل الجديدة، وتنفيذ البرامج العملية التي تخدم الطلاب في العملية الدراسية.

وأثنى رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور سيد عبدالقادر، الذي استقبل الوفد، على التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية في العديد من المجالات، وخاصة في مجال تطوير التعليم الفني في مصر، وذلك من خلال دعم جامعة بني سويف التكنولوجية بأحدث المعامل والأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة.

جدير بالذكر أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية، قدمت جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) دعمًا فنيًا لجامعة بني سويف التكنولوجية يشمل تزويد المعامل الجديدة بأفضل المعدات التكنولوجية الحديثة، مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.

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