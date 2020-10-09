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مكمل طبيعى.. فوائد مذهلة لـ«قشر البيض»

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:14 م
قشر البيض
قشر البيض
إسلام جمال
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يعتبر الحصول على ما يكفي من الكالسيوم الغذائي أمرا سهلا بالنسبة لمعظم الناس ومع ذلك، فإن البعض الآخر لا يفي بمتطلباتهم اليومية بسبب الأنظمة الغذائية المقيدة، أو قلة تناول الطعام أو نقص الغذاء.

وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، قد تكون مصادر الكالسيوم الرخيصة مثل قشر البيض مفيدة، فوفقًا لخبراء التغذية العلاجية بموقع "ويب ميد" الطبي، فقشر البيض يتكون في الغالب من كربونات الكالسيوم، وهو شكل شائع من الكالسيوم.

والكالسيوم معدن أساسي متوفر بكثرة في العديد من الأطعمة، بما في ذلك منتجات الألبان، وتوجد أيضًا كميات أقل في العديد من الخضروات الورقية والجذرية.

«فوائد قشر البيض»

في العقود الماضية، تم استخدام مسحوق قشر البيض المعالج من بيض الدجاج كمكمل طبيعي للكالسيوم، حيث يحتوي قشر البيض على 40٪ من الكالسيوم.

وتتكون قشور البيض من كربونات الكالسيوم إلى جانب كميات صغيرة من البروتين والمركبات العضوية الأخرى.

وقد توفر نصف قشرة بيضة ما يكفي من الكالسيوم لتلبية الاحتياجات اليومية للبالغين، والتي تبلغ 1000 مجم في اليوم.

وجدت دراسة أجريت على الخلايا المعزولة أن امتصاص الكالسيوم كان أعلى بنسبة 64٪ من مسحوق قشر البيض مقارنة بكربونات الكالسيوم النقية.

وتحتوي قشور البيض أيضًا على كميات صغيرة من المعادن الأخرى، بما في ذلك السترونشيوم والفلورايد والمغنيسيوم والسيلينيوم. تمامًا مثل الكالسيوم، قد تلعب هذه المعادن دورًا في صحة العظام.

كما يعمل قشر البيض على تنشيط الغدة الدرقية، ومن المعروف أن كسل الغدة الدرقية يؤدي لزيادة وزن الجسم.

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