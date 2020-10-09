التصريح بدفن طفلة انتحرت شنقًا في غرفتها بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الجمعة، التصريح بدفن طفلة شنقت نفسها باستخدام حبل، داخل غرفتها بشقة أسرتها، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة البساتين يفيد العثور على طفلة قتيلة داخل شقتها، وعقب الانتقال والفحص تبين أن الضحية طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وأنها أقدمت على الانتحار بشنق نفسها في حبل داخل غرفتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.