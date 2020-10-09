العراق ينضم لمجلس المحافظين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، انضمام العراق إلى مجلس المحافظين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.وقالت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن جهود وزارة الخارجية الحثيثة تكللت بالنجاح ممثلة بسفارة جمهورية العراق في لندن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنويّ لمجلس المحافظين الذي يعقد في لندن في 7 و8 من أكتوبر الحالي".وأكدت الوزارة أن انضمام العراق رسميًا لعضوية البنك سيتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفية العالمية لتطوير القطاع المصرفي، والحصول على الدعم الفني، والمساعدة التي تهيئ الأرضية الملائمة للاستثمار.وأضافت أنه تم تأمين هذا الإنجاز المشترك بالرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها تفشي فيروس كورونا على مختلف دول العالم ومنها العراق، معربة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لعمل مشترك يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص في العراق ليكون قادرا على المنافسة والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في البلاد.فيما ثمنت السفارة جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ولا سيما أعضاء مجلس المحافظين والأمين العام إنزو كواتروشيوتش.