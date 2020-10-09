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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد شلبى: أغنية «بطلت» روشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:45 م
أحمد شلبي
أحمد شلبي
حسين عبد الرحيم
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انتهت المطربة زهرة رامي من تسجيل أغنية عاطفية جديدة تحمل اسم "بطلت" من كلمات أحمد شلبي، ومن المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الشاعر أحمد شلبي في تصريح لـ"الدستور": "أعتبر أغنية (بطلت) أسلوب حياة وشعار المرحلة لصناعها وفلسفتهم في التعامل مع أزمة الجدل وروشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط والاكتئاب، واسعدنى جدا خروج الأغنية للنور بصوت (زهرة)".

وتابع: "زهرة رامي فنانة شاملة وطاقة فنية رائعة بخلاف عملها كمذيعة راديو وتليفزيون فهي تغني وتمثل ولحنت الأغنية أيضًا، وعلى المستوى الشخصي غاية في الثقافة والإنسانية والاجتهاد وعندما عرضت عليها الكلمات تحمست، وعملت عليها لفترة طويلة كي تظهر بأفضل صورة حتى على المستوى الحسي وليس الإيقاعي فقط".

وأردف: "أعمل على كتابة الفقرات النهائية من مسرحية (أبطال من بلدنا) وهي ضمن مشروع الدولة الذي أطلقته وزارة الثقافة ومن إخراج محمد عشري وستعرض قريبا على مسارح الدولة بالمركز الثقافي الدولي ببورسعيد، وأجهز ديوانا بعنوان (كينوبسيا) بالإضافة لبعض الأغاني القريبة والتي تتماس مع عالم البحر والصيد وثيمات فولكلورية ارتبطت بتاريخ ونضال شعب بورسعيد وبيئته الساحلية".

يذكر أن أحمد شلبي شاعر بورسعيدي شاب، صدرت له ثلاثة دواوين شعرية، وحصل عام 2018 على منحة "آفاق" البيروتية عن ديوانه "بعد الهجرة".

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