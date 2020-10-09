تركيا.. 1305 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضى

انتهك النظام التركي خلال شهر سبتمبر الماضى 1305 حالات بحق مواطنيه، وذلك وفقا لما كشفه تقرير انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان في تركيا.وأعلن نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، سيزجين تانريكولو، عن تفاصيل تقرير انتهاكات شهر سبتمبر الماضي، إذ تعرض 238 شخصًا لانتهاك الحق في الحياة، فيما تعرض 150 شخصا، من بينهم 5 أطفال، للتعذيب الشهر الماضي، وبلغ عدد من تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في السجن 105 أشخاص.ووفقا لتقرير تانريكولو، توفي 177 شخصًا في جرائم قتل أثناء العمل، و16 في جرائم قتل النساء، و3 أشخاص في السجن، و38 في النزاعات المسلحة، وتوفي شخص واحد نتيجة التعذيب، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".كما اشتبه التقرير في مقتل جندي واحد، فيما أفاد بمقتل شخصين بعد استهدافهما بخطاب الكراهية.وقال التقرير: "تعرض 255 شخصا للتعذيب وسوء المعاملة، منهم 5 أطفال، كما تعرض 105 أشخاص لسوء المعاملة والتعذيب في السجن، وتعرض 25 صحفيا للانتهاكات بشأن حرية الفكر والتعبير، وبالنسبة للصحفيين فقد جرى احتجاز 7، واعتقال 2، وتغريم وسجن 8، ومقاضاة 6 آخرين".كما وقعت 23 عملية اعتقال سياسي، أدين فيها 5 سياسيين، كما داهمت الشرطة مبنيين حزبيين، وتدخلت القوات الأمنية ضد 33 احتجاجا وفعالية، ومنع 14 حدثا في 9 محافظات، واعتقال 111 شخصًا في تدخل قوات الأمن ضد الاحتجاجات والأحداث.