جولات مرشحي الأحزاب بالمحافظات مستمرة لحشد الدعم لانتخابات «النواب»

يستكمل مرشحو الأحزاب السياسية سواء على القائمة أو الفردي، جولاتهم الميدانية ولقاءاتهم بالأهالي لحثهم على المشاركة في الانتخابات، وعرض برامجهم الانتخابية، بجانب تفعيل عدد من وسائل التواصل مع السوشيال ميديا للتواصل مع الشباب والاستماع لمشكلاتهم ومتطلباتهم.ويواصل مرشحو حزب المصريين الأحرار على المقاعد الفردية، جولاتهم الميدانية ولقاءاتهم مع الأهالي لعرض برامجهم الانتخابية، وحث المواطنين على المشاركة في تلك الاستحقاقات الانتخابية، وتحسين صورة مصر أمام العالم.حيث استقبل الدكتور مجدى البطران، أمين حزب المصريين الأحرار بالجيزة ومرشح الحزب بدائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، كبار عائلات الهرم، بالمقر الانتخابي، وعرض خلال لقائهم ملامح برنامجه الانتخابي وتصوره لخدمة الدائرة ممتدة الأبعاد وخصوص الخدمات العامة والملحة فضلا عن الدور التشريعي والرقابي، معربا عن شكره وامتنانه لدعم وتأييد كبار العائلات ووعد بأنه سيكون قدر المسؤولية ويحقق ما يخدم صالح الأمة والدائرة على وجه الخصوص.فيما قام عبد الناصر نعيم، أمين حزب المصريين الأحرار بمركز كفر الدوار ومرشح الحزب لمجلس النواب 2020، بزيارة أهالي قريتي زلط والبوصه بدائرة كفر الدوار وسط تأييد جماهيري من أبناء القري.ونظم الأهالي مؤتمرا للمرشح الذي عرض برنامجه الانتخابي للحضور بحضور كبار العائلات والمواطنين، واستمع للطلبات العامة والخدمات الهامة ذات الأولوية للقري.وأكد نعيم، أن محبة الأهالي عنوان النجاح الحقيقي وخدمة الشارع والمواطن هي الهدف الرئيسي من الترشح على المستوى التشريعي والرقابي بسن قوانين هامة لخدمة الوطن والأجيال القادمة، بالإضافة للجانب الخدمي والمجتمعي.فيما يواصل حزب العدل دعم مرشحيه في انتخابات النواب، وذلك بتقديم كافة أشكال الدعاية الانتخابية لهم وإعلان تأييدهم بكل ما يمتلك الحزب من إمكانيات لخلق حلقة تواصل سهلة بين المرشحين والأهالي.حيث أعلنت أمينة العمل الجماهيري بحزب العدل، سحر الغرياني، عن ترشحها لانتخابات مجلس النواب، بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، دائرة (الرمل) وحصلت على رمز (الشعلة).وقالت الغرياني، إن برنامجها الانتخابي يهدف إلى دعم المرأة والطفل من خلال تطبيق تغطية شاملة لتأمين صحي للمرأة المعيلة وأطفالها، وإصدار تشريعات تربط الدعم بمصلحة الطفل من تعليم وصحة وإلزام بالتطعيمات إضافة إلى تفعيل لجان حماية الطفل، متعهدة بدعم ذوي الإعاقة وأطفال التوحد بإعداد مبادرات الدمج المتكامل لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد.وأشارت إلى أن حزب العدل في برنامجه العام أعطى حلول وبدائل لإصلاح الخدمات العامة كالصحة والتعليم والإسكان والقضاء على الفقر والبطالة، من خلال تعظيم دور العمل التنموي من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الدور التشريعي والرقابي بمجلس النواب.وأوضحت: "الهدف الرئيسي الذي جعلني أرشح نفسي لانتخابات مجلس النواب ينبع من رغبتي في المشاركة الفعالة في المجلس وخدمة الوطن والمواطنين وملامسة هموم المواطن".الجدير بالذكر أن سحر الغرياني، أحد الكوادر السياسية بمحافظة الإسكندرية، وشاركت في عدة أنشطة اجتماعية وأطلقت مبادرات تنشيط وجذب السياحة للمدينة الساحلية.من جانبه يكثف النائب مصطفى سالم، جولاته بدائرة طهطا لحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات، بجانب الاستماع إلى مشكلاتهم والعقبات التي تقف حائل أمام الشباب في الدائرة، بجانب المناقشة حول بعض القضايا الهامة التي تواجه الدولة المصرية.فيما أعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، عن ترشحه في انتخابات النواب، مشيرا إلى إنه يخصص يوميا وقتا في مكتبه الخدمي للالتقاء بالأهالي والسماع لهم، وحثهم على ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات والنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم وينوب عنهم تحت قبة المجلس.ولفت العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يوميا ينظم جولة تفقدية بين أهالي الدائرة بجانب اللقاءات الثابتة في مكتبه الخدمي، بالإضافة إلى العمل على تلبية احتياجات وخدمات المواطنين.