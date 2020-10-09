قتل 1500 خنزير في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية قتل نحو 1500 خنزير في مزرعة بكانغ أون، شمال البلاد، في إجراء وقائي بعد العثور مساء الخميس الماضي على 3 خنازير نافقة.وثبت أن الأخيرة كانت مصابة بإنفلوانزا الخنازير سريعة الانتشار التي ظهرت لأول مرة في البلاد، أكتوبر 2019.وفي إطار هذه العملية، تم التخلص من هذا النوع من الحيوانات في مزرعة موبوءة على مدى يمتد إلى 10 كلم، وبلغ عددها940 خنزير.ومنعت السلطات السفر والتنقل بدءا من فجر الجمعة ولمدة 48 ساعة في هياكل تربية الحيوانات بإقليمي كيونغ كي وكانغ وون التي شهدت العام الماضي انتشار عدوى إنفلوانزا الخنازير في 14 مزرعة، مما أجبر السلطات على قتل نحو 400 ألف خنزير لتعذر العلاج لعدم وجود دواء أو لقاح للوباء الذي لا يصيب سوى هذه الحيوانات.