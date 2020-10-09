الحكومة تنفى إلغاء صرف بدل الجودة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث.وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث، مُوضحةً استمرار صرف بدل الجودة وتحسين الأداء الصادر لجميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية من العاملين والمتفرغين، باعتباره حقًا قانونيًا ولا يمكن المساس به، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة.​وفي سياق متصل، تم تخصيص 1.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي لبند حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخولهم.