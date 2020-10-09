الكرملين يدعو وزيرى خارجية أذربيجان وأرمينيا إلى محادثات فى موسكو

نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا تلقيا دعوة للمشاركة في محادثات بالعاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة، مضيفًا أن الدعوة تأتي في أعقاب اتصالات هاتفية بين زعماء الدول الثلاث.وأضاف البيان "بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يدعو الرئيس الروسي إلى وقف الأعمال العسكرية في الصراع الدائر في ناجورنو قرة باغ".