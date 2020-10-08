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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة رضيع في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:57 م
جثة رضيع في ترعة
جثة رضيع في ترعة الإبراهيمية
نجلاء فتحي
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عثر أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا على جثة رضيع ملقاة بترعة الإبراهيمية، ليتم على الفور إبلاغ أجهزة الأمن للانتقال وفحص البلاغ.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية بعثور أهالي مركز بني مزار على جثة طافية بترعة الإبراهيمية لطفل رضيع.

على الفور، انتقل العميد حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائي والرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث مركز بني مزار لفحص البلاغ حيث تبين أن الجثة لرضيع وتم تشكيل فريق بحث جنائي؛ للتعرف على هوية الطفل وكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

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