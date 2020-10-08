نزوح 95 عائلة سورية إلى الحسكة خوفا من عدوان تركي جديد

نزحت عشرات العائلات السورية، خلال الساعات الماضية من مدينة الدرباسية شمالي البلاد خوفا من عمليات عسكرية مرتقبة تستهدف المنطقة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم الخميس، إن نحو 95 عائلة نزحت خلال الـ24 ساعة الماضية من مدينة الدرباسية ومناطق أُخرى في ريفها نحو مدينة الحسكة، وذلك خوفًا من عملية عسكرية تركية في تلك المنطقة.وأشار المرصد السوري في وقت سابق أنه رصد دورية عسكرية سيرتها القوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من بلدة النيرب شرقي إدلب واتجهت نحو منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي على طول طريق "M4" ضمن مناطق نفوذ الفصائل.ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية في الأجواء، وسط معلومات عن دورية قد تسيرها القوات التركية بمفردها أو برفقة القوات الروسية.