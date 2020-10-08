472 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبلغ إجمالي الإصابات 10 آلاف و225 حالة.وذكر بيان أصدرته الحكومة الجورجية، أن عدد المتعافين من "كوفيد- 19" بلغ 5 آلاف و553 شخصا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن فور تسجيل 318 حالة جديدة، وأنه تم وضع 5 آلاف و574 شخصًا قيد الحجر الصحي الإجباري، كما يتلقى حاليًا 836 شخصًا العلاج في المستشفيات، حسبما أفادت صحيفة "جورجيا توداي" اليوم على موقعها الإلكتروني.وأضاف البيان أيضًا أن حصيلة الوفيات بلغت 66 شخصًا، فور تسجيل 3 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مُشيرًا إلى أن عدد الحالات النشطة في جورجيا وصل إلى 4672 حالة على مستوى البلاد.