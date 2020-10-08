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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 63 متهمًا بترويج 8 كيلو بانجو و2400 قرص مخدر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:50 م
ضبط متهما بترويج
ضبط متهما بترويج قرص مخدر
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطي المواد المخدرة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (59) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (63) متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (8 كيلو جرامات).

وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (8،760 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2،930 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (4،740جرام)، (2400) قرص مخدر، (1993) قرص مؤثر، تنفيذ (22) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (37،365 ألف جنيه - 57 هاتف محمول – 6 سيارات – عدد 6 دراجات نارية –ميزان – عدد 10 قطع سلاح أبيض).

ولاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لاستشعاره بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

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