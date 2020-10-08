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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل فى حادث تصادم ببنى مزار

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
نجلاء فتحي
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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين توكتوك وعجلة ودراجة نارية بالطريق الزراعي بمركز بني مزار شمالي محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية.

بوقوع حادث تصادم بطريق بني مزار الزراعي أسفر عن وقوع مصابين.

وبالفحص وانتقال الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، تبين وقوع تصادم بين دراجة نارية وتوكتوك وعجلة بالطريق الزراعي أمام قرية صندفا ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل عمره 10 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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