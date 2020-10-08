المرحلة الأولى.. مرشحو 33 حزبًا يواجهون 1538 مستقلًا على المقاعد الفردية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المرحلة الأولى من الماراثون الانتخابي على مقاعد مجلس النواب 2020 والمزمع إجراؤها أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وذلك مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين سواء المستقلين أو الحزبين.وتجرى انتخابات المرحلة الأولى بالنظام الفردي في 14 محافظة وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.أما فى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة خصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات وخصص لها 42 مقعدًا.وتشتعل حدة المنافسة في انتخابات القوائم بالمرحلة الأولى بالدائرة الثانية والرابعة بين القائمة الوطنية "من أجل مصر" والتي يشارك بها 12 حزبًا سياسيا وقائمة "نداء مصر" والتي تضم الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية والدكتورة وفاء عكة أمين حزب نداء مصر.ويأتي حزب "مستقبل وطن" على رأس قائمة أكثر الأحزاب التي دفعت بعدد من المرشحين بـ148 مرشحًا، يليه حماة الوطن بـ63 مرشحًا، والشعب الجمهوري بـ35 مرشحًا، والحرية المصري بـ31 مرشحًا، والوفد بـ29 مرشحًا، والمؤتمر بـ26 مرشحًا، والمصري الديمقراطي بـ13 مرشحًا، والمحافظين بـ12 مرشحًا، ومصر القومي بـ9 مرشحين، وحزب النور السلفي بـ 9 مرشحين، والمصريين الأحرار بـ 8 مرشحين، والإصلاح والنهضة بـ8 مرشحين.كما دفع حزب الحركة الوطنية بـ7 مرشحين وحزب نداء مصر بـ7 مرشحين، وحزب مصر المستقبل بـ 6 مرشحين، والمصريين بـ6 مرشحين، والتجمع بـ5 مرشحين، والعدل بـ 5 مرشحين، وأبناء مصر بـ5 مرشحين، والنصر بـ4 مرشحين، والجيل الديمقراطي بـ4 مرشحين، والإصلاح والتنمية بـ4 مرشحين، والغد بـ3 مرشحين.كما دفع كل من أحزاب الأحرار الاشتراكيين، وصوت الشعب، والصرح المصري، والتحرير المصري، والعربي للعدل والمساواة، بمرشحين اثنين.أما أحزاب التحالف الشعبي، والريادة، ومصر الحديثة، والاتحاد، وإرادة جيل، دفع كل منها بمرشح وحيد كأقل الأحزاب في عدد المرشحين.فيما ينافس حوالي 1538 مرشحًا من المستقلين في المرحلة الأولى بـ 14 محافظة، حيث أوردت دراسة للمرصد الانتخابي للتحالف المصري لحقوق الإنسان، أن عدد المرشحين المستقلين 3172 بالانتخابات بمرحلتيها يمثلون نسبة 78% من إجمالي المرشحين، مقابل 879 من المرشحين الحزبيين يمثلون نسبة 22% من المرشحين، وذلك قبل قبول عدد من الطعون من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ليتقلص عدد المرشحين في جميع محافظات الجمهورية إلى 4032 على المقاعد الفردية و8 قوائم بنظام القائمة.وحسب نفس الدراسة، جاء عدد المرشحات النساء الحزبيين 36 مرشحة بنسبة 4% من أصل كافة المرشحين الحزبيين مقابل 843 من الذكور بنسبة 96% علي مستوي الجمهورية.