مصرع سائق توك توك في حادث تصادم أعلى دائري السلام

لقي سائق توك توك مصرعه، وأصيب آخر إثر حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي أعلى دائري السلام.كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول الواقعة، وتم نقل المصاب والمتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.