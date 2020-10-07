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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد توقف لأيام.. استئناف العمل في ميناء بورتسودان الجنوبي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:34 م
ميناء بورتسودان الجنوبي
ميناء بورتسودان الجنوبي
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استأنفت هيئة الموانئ البحرية بالسودان، اليوم الأربعاء، العمل في ميناء بورتسودان الجنوبي، بعد توقف استمر عدة أيام.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه تم الاتفاق على فتح الميناء في جلسة حوارية بين ممثلي المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، والطرف المكلف من رئاسة الشرطة السودانية بالوقوف على الأحوال الأمنية بولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان).

وقال والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي -في تصريحات صحفية: إن الاتفاق على فتح الميناء تم بناء على عدة نقاط تتمركز حول الوصول إلى نتائج إيجابية لـ "مسار الشرق" في مفاوضات جوبا للسلام.

وأضاف: "الجلسة الحوارية تضمنت التحفظات اللازمة للحيلولة دون حدوث اختراقات لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة، خاصة التركيز على نصب سرادق المعتصمين بعيدا عن بوابة الميناء، وتأمين وصول العاملين وحركة العمل داخل الميناء، تحت إشراف الشرطة".

كان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قرر تكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، إضافة إلى لجنة تحضيرية، برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراَ.

وقال اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي: إن المجلس اتخذ قرارات واضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام، على ألا تكون على حساب المرافق الحيوية الهامة، مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ (في إشارة إلى طريق رئيسي وميناء بورتسودان الجنوبي)، لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية.

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