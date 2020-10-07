أحمد صلاح حسني يبدأ تصوير مسلسله في مصر الجديدة اليوم

يبدأ المخرج أحمد سمير فرج تصوير مسلسله مع الفنان أحمد صلاح حسني، مساء اليوم، في منطقة مصر الجديدة وهذه هي التجربة الثانية التي تجمع الثنائي معًا بعد مسلسل "ختم نمر" الذي تم تقديمه مؤخرًا قبل شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، والعملين من تأليف محمد عبدالمعطي.ولم يستقر صناع المسلسل حتى الآن علي الاسم النهائي للعمل الذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويقوم ببطولته بجانب أحمد صلاح حسني كل من إيمان العاصي، وإيناس كامل، وعماد رشاد، وإسلام جمال، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة حيث تصل عدد حلقاته لـ 45 حلقة ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.