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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد صلاح حسني يبدأ تصوير مسلسله في مصر الجديدة اليوم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:56 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
أمير محمد خالد
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يبدأ المخرج أحمد سمير فرج تصوير مسلسله مع الفنان أحمد صلاح حسني، مساء اليوم، في منطقة مصر الجديدة وهذه هي التجربة الثانية التي تجمع الثنائي معًا بعد مسلسل "ختم نمر" الذي تم تقديمه مؤخرًا قبل شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، والعملين من تأليف محمد عبدالمعطي.

ولم يستقر صناع المسلسل حتى الآن علي الاسم النهائي للعمل الذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويقوم ببطولته بجانب أحمد صلاح حسني كل من إيمان العاصي، وإيناس كامل، وعماد رشاد، وإسلام جمال، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة حيث تصل عدد حلقاته لـ 45 حلقة ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

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