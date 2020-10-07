«مبروك كسبت».. حيلة نصابين في المنيا لسحب أرصدة «الفيزا»

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شقيقين متورطين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في محافظة المنيا.أكدت التحريات نصب شقيقين على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهما بالاتصال هاتفيًا بالعديد من المواطنين مدعين بأنهما مندوبى إحدى شركات المحمول، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات على غير الحقيقة.وتمكنهما من الحصول على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، لإيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية على موقع إحدى شركات المحمول.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى اخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم.والعديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين المذكورين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، العديد من فواتير شحن الأرصدة على شركات المحمول.بمواجهتهما أقرا بنشاطها الإجرامى وأنهما قاما بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.