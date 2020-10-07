رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسيوط» تعلن حلولًا عاجلة لسد العجز في الأطباء

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
صحة أسيوط
صحة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة لبحث إيجاد حلول عاجلة لسد العجز في الأطباء بالوحدات الصحية القروية، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي للمستشفيات الجاري إنشاؤها، وتذليل كل العقبات للبدء في أعمال الإحلال والتجديد والاستمرار في تنفيذ  كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأكد المحافظ على الاستعانة بالأطباء المتواجدين بكل مستشفى لتغطية الخدمات الطبية بكل الوحدات الصحية التابعة للإدارة التي تقع المستشفى في نطاقها ليكون العمل بها 4 أيام كحل عاجل لسد العجز الشديد في الوحدات الصحية التي تتجاوز نصف عدد الوحدات، مشيرًا إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة الصحة بعمل تعاقد جديد مع بعض الأطباء فوق سن المعاش لسد العجز في الوحدات الصحية القروية. 

وشدد المحافظ على توفير كل الدعم لاستمرار فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تحت شعار 100 مليون صحة، لافتًا إلى أن المبادرة تتم فى 154 وحدة صحية على مستوى المحافظة بـ380 فريقًا طبيًّا. 

موضوعات متعلقة

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-10-2020 بجميع البنوك

لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه أحد المشردين في ليفربول

والد عويس الراوي ينفي أمام النيابة اعتداء ضباط الشرطة عليه

الصور

image description

«صحة أسيوط» تعلن حلولًا عاجلة لسد العجز في الأطباء

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للإبصار غدا

طبيبة تحدد طريقة لمنع تطور كورونا

الخضروات قد تتحول إلى مواد سامة في هذه الحالة

«ميلون الخيرية»: منحة 250 مليون دولار لإعادة تشكيل الآثار الأمريكية

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«أبطال من مصر» و«رجال خلف المقاتلين» بمركز الثقافة السينمائية

صنع الله إبراهيم: «الغجري» يحكى قصة المسرح في ذروة توهجه

هيئة الكتاب: معرض المنصورة يعود بعد توقف 15 عامًا

الأصوات الذهبية ببشتاك ومركز إبداع الطفل يحتفلان بنصر أكتوبر