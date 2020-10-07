«صحة أسيوط» تعلن حلولًا عاجلة لسد العجز في الأطباء

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة لبحث إيجاد حلول عاجلة لسد العجز في الأطباء بالوحدات الصحية القروية، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي للمستشفيات الجاري إنشاؤها، وتذليل كل العقبات للبدء في أعمال الإحلال والتجديد والاستمرار في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد المحافظ على الاستعانة بالأطباء المتواجدين بكل مستشفى لتغطية الخدمات الطبية بكل الوحدات الصحية التابعة للإدارة التي تقع المستشفى في نطاقها ليكون العمل بها 4 أيام كحل عاجل لسد العجز الشديد في الوحدات الصحية التي تتجاوز نصف عدد الوحدات، مشيرًا إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة الصحة بعمل تعاقد جديد مع بعض الأطباء فوق سن المعاش لسد العجز في الوحدات الصحية القروية.وشدد المحافظ على توفير كل الدعم لاستمرار فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تحت شعار 100 مليون صحة، لافتًا إلى أن المبادرة تتم فى 154 وحدة صحية على مستوى المحافظة بـ380 فريقًا طبيًّا.