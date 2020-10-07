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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«واكرمان» ينسحب من سباق إيطاليا للدراجات بعد حادث غريب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
لوكا واكرمان
لوكا واكرمان
وكالات
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اضطر الإيطالي لوكا واكرمان للانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات بعد تعرضه لإصابات عديدة إثر حادث كبير في المرحلة الرابعة تسببت فيه هليكوبتر تطير على ارتفاع منخفض.

ووقع الحادث، الذي كان ضحيته واكرمان والهولندي إيتيين فان إمبل من فريق "فيني تسابو-كيه.تي.إم"، في نهاية المرحلة عندما طار أحد الحواجز نتيجة هبة رياح تسببت فيها الهليكوبتر واصطدم بالمتسابقين.

وقال الفريق الإيطالي في بيان إن واكرمان (28 عاما) أصيب بارتجاج جراء إصابة في الرأس بالإضافة لكسر في عظام الأنف والعديد من الرضوض في الوجه والذقن والركبة اليمنى.

كما أصيب بجروح عديدة في ذراعيه وقدميه واشتباه في كسر بالظهر.

وأضاف البيان "سيقضي واكرمان الليلة في المستشفى ليكون تحت الملاحظة وسيفقد فرصة أن يعيش هذا الحلم بسبب واقعة كان يمكن أن تسبب في عواقب أكبر".

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