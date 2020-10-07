سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-10-2020 بجميع البنوك

سعر اليورو اليوم في مصر

أسعار اليورو اليوم في مصر

يرصد " الدستور"الأربعاء 7-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:وعلي المستوي المحلي، ارتفعفي البنك الاهلي اليوناني والبنك المركزي المصري، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الاهاي اليوناني ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.61، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشرء 18.47 جنيه وللبيع 18.61، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67، أما في بنك مصر إيران فسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.70.وفي بنك بلوم استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.62، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.63، كما استقر سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63، أما في البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 118.43 جنيه وللبيع 18.63.وفي مصرف أبوظبي الاسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.56، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.60، كما انخفض سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك العربي الدولي سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62.كما انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62، كما تراجع سعر اليورو في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63.