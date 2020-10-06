العثور على طفلة حديثة الولادة فى صندوق سيارة بالمنيا الجديدة

عثر أهالي مدينة المنيا الجديدة على طفلة مولودة حديثا وضعها مجهولون داخل صندوق سيارة ربع نقل، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن التي حضرت لفحص البلاغ.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بعثور أهالي مدينة المنيا الجديدة على طفلة ملقاة داخل صندوق سيارة، وبالفحص وانتقال ضباط قسم شرطة المنيا، تبين أن مجهولون وضعوا طفلة رضيعة مولودة حديثًا، داخل صندوق سيارة ربع نقل بجوار عمارة بالحى السادس خلف نادي الطيران.وانتقل ضباط القسم وعلى الفور تم إحضار سيارة إسعاف لاستلام الطفلة وإيداعها بمستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.