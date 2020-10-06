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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الخليجى والاتحاد الأوروبى يبحثان التعاون المشترك

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:51 م
نايف فلاح مبارك الحجرف
نايف فلاح مبارك الحجرف
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التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي المعين حديثًا لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان باتريك سيمونيه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جري خلال اللقاء استعراض سير العمل في مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تحت إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما في عام 1988، كما تمت مناقشة آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السفير تعازي الاتحاد الأوروبي بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، منوهًا بدوره الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومساهمات الفقيد الإنسانية والتنموية.

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