السفيرة الإسرائيلية في مصر عن «6 أكتوبر»: كانت حربا قاسية

علقت أميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة، على الذكرى الـ47 لحرب 6 أكتوبر لعام 1973، وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "ذكريات فظاعة هذه الحرب القاسية التي دفع البلدان من أجلها ثمنًا ثقيلًا تؤدينا للإدراك والفهم الأعمق لأهمية وعظمة السلام بين إسرائيل ومصر، إننا سنبذل على جهودنا للحفاظ ورعاية هذا السلام".وتحل اليوم الذكرى الـ47 لانتصار الجيش المصري ضد إسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973، وتحريرها من الاحتلال في سيناء والسويس.وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أنه أثبت أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن "حرب أكتوبر" لم تكن مجرد معركة عسكرية وإنما اختبار على تحويل الحلم إلى حقيقة.وأضاف الرئيس السيسي أن حرب أكتوبر نشرت أشعة الأمل وبعثت في نفوس المصريين روح الإصرار والتحدي، موجهًا التحية إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر ورفع راية الوطن.