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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن تقدم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:33 م
السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح
منار احمد
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قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن المفاوضات التي تجري تحت إشراف السودان لم تسفر عن تقدم في أي من النقاط العالقة كالملء والحصص وتسوية المنازعات والتوصل إلى اتفاق ملزم.

كما أعلن عن تشكيل لجنة من الدول العربية للتعامل مع موضوع السد الذي تعتبره الدول الثلاث ملفًا حيويًا لها.

وكانت رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، قالت أمس الاثنين، إن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من السد خلال الأشهر الـ12 القادمة.

وخلال الأشهر الماضية، تعثرت المفاوضات التي أقيمت مؤخرا برعاية الاتحاد الإفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل.

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