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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصابين لادعاء توفير وحدات إسكان اجتماعي بالقاهرة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:40 م
ضبط نصابين
ضبط نصابين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخصين نصبا على مواطنين واستوليا على مبالغ مالية منهم بزعم توفير وحدات سكنية لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالقاهرة.

أكدت التحريات قيام شخصين، عاطل وصاحب مكتب تصوير مستندات، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستخدامها فى نشاطهما الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم.

وتبين أن الأول يستقطب المواطنين راغبى الحصول على وحدات سكنية مدعمة منتحلًا صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، زاعمًا قدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالعديد من المحافظات.

بينما يقوم الثانى بتزوير المستندات المستخدمة فى نشطاهما الإجرامى، وتمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين تحت ذلك الزعم، واقتسام المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامى فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على استمارات حجز الوحدات السكنية وإيصالات إيداع نقدية، وخطابات موجهة لإحدى الجهات الحكومية للعديد من الأشخاص، وكشوف منسوبة للعديد من الضحايا بزعم فوزهم بقرعة حجز الوحدات السكنية، وملفات ومستندات شخصية خاصة بالضحايا، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحاسب آلى.

بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوى على العديد من الملفات وصور المستندات المضبوطة، وكذا برامج التلاعب وتعديل الصور، وأمكن الاستدلال على 7 مواطنين من الضحايا، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال بزعم حجز وحدات سكنية لهم والاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه من كل منهم بذات الأسلوب.

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