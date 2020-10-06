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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يصل إلى طوكيو لحضور اجتماع مع نظرائه من ثلاث دول

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
جريدة الدستور
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وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى طوكيو، لحضور اجتماع مع نظرائه من اليابان وأستراليا والهند.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن طائرة بومبيو، هبطت في قاعدة عسكرية أمريكية في إحدى ضواحي العاصمة طوكيو، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي لليابان.

وأعرب بومبيو، لدى وصوله إلى طوكيو، عن تطلعه إلى الاجتماع برئيس الوزراء الياباني، سوجا يوشيهيدي، ووزراء خارجية الدول الثلاث، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع، الذي يضم أربع دول، والمعروف باسم المحادثات الرباعية، على كيفية تنسيق الجهود للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.

كما أنه من المتوقع أن يُطلع بومبيو، سوجا ووزراء خارجية الدول الثلاث على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المصاب بفيروس كورونا.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يزور بومبيو، منغوليا وكوريا الجنوبية بعد زيارته اليابان، إلا أنه قرر زيارة اليابان فقط بعد أن تم نقل الرئيس ترامب، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بفيروس كورونا.

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