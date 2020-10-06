إنفيديا تعتزم بناء كمبيوتر عملاق لدعم الأبحاث الطبية

قالت شركة "إنفيديا" لإنتاج معالجات الحاسب الآلي إنها تعتزم بناء أسرع حاسب آلي عملاق في بريطانيا، والذي سيتمكن الباحثون الطبيون من استخدامه للعمل على علاج مشكلات طبية منها كوفيد- 19.وقالت إنفيديا، التي تتخذ من سانتا كلارا في كاليفورنيا مقرا لها، إنها سوف تنفق أربعين مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار) على إنتاج الحاسوب العملاق، الذي أطلق عليه اسم "كيمبريدج-1"، والذي سيتكون من ثمانين من نظم إنفيديا، ويتوقع أن يكون متصلا بالإنترنت نهاية العام الجاري.وقال جين- سون هوانج، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، إن كيمبريدج-1، الذي سيصنف باعتباره الحاسوب العملاق التاسع والعشرين عالميا من حيث القوة، سيكون متاحا لباحثي الرعاية الصحية الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، للعمل على العقبات الطبية.وقال هوانج: "إن التعامل مع أكثر تحديات العالم إلحاحا في مجال الرعاية الطبية يستلزم موارد حاسوبية بالغة القوة، لتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي".وشركات الأدوية مثل جلاكسوسميثكلاين وأسترا زانيكا من بين المجموعات التي تقدمت بالفعل لنيل تصريح باستخدام الحاسوب العملاق.يأتي الإعلان بعدما قالت الشركة،الشهر الماضي، إنها وافقت على شراء شركة "آرم هولدينغز"، لتصميم الرقائق الإلكترونية وإنتاجها، ومقرها المملكة المتحدة، مقابل ما يصل إلى أربعين مليار دولار.وتعتزم الشركة أيضا إنشاء مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي في كيمبريدج بإنجلترا، حيث المقر الرئيسي لشركة "أرم هولدينجز".