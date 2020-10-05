مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

لقى شابان مصرعهما في حادث مروري على طريق الأراضي الزراعية في ضواحي قرية الإبراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، حيث اصطدمت بهم سيارة وكانوا ثلاثة توفي منهم اثنان والثالث لا يزال على قيد الحياة.وتم نقل الثلاثة إلى المستشفى لعلاج المصاب ومحاولة التوصل إلى دوى المتوفين لاستلام جثامينهم واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها.