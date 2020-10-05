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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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قبل بداية الدراسة.. تعرف على أنواع وأسعار الشنط المدرسية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:33 م
الشنط المدرسية
الشنط المدرسية
سارة ساويرس
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تفصلنا أيام قليلة على بدء العام الدراسي الجديد، وفى هذه الفترة التى تسبق العودة إلى المدرسة، تحتار الكثير من الأمهات والآباء فى اختيار حقيبة مدرسة مناسبة لأطفالهم، بسبب تنوع أشكال الحقائب وأحجامها وألوانها.

لذا نستعرض فى السطور التالية، أنواع وأسعار الشنط المدرسية:

-تتنوع الشنط المدرسية بحسب مجموعة من الأشكال الجديدة، منها الكرتونية، أو المرسوم عليها بشكل بسيط أو رسومات الـ 3D، وتختلف أيضًا من حيث القماش، فهناك القماش الناعم وهناك المبطن.
- عليك قبل الذهاب إلى محال الحقائب، معرفة سن طفلك ومرحلته الدراسية، واﻷهم شكل جسده ومقدار تحمله لاختيار شنطة مناسبة.
-طفل حضانة، ليس ضروريًا أن تشترى له حقيبة كبيرة، لن يستخدمها سوى للطعام وبعض الألعاب، حيث يمكنك اختيار ذات اﻷشكال الجذابة إذا كان فى مرحلة الحضانة، أو تكون الحقيبة ذات شكل كرتونى محبب له.
- يمكنك شراء الحقائب الكبيرة للطفل اﻷكبر قليلًا، ولكن عليك أخذ حجمه فى الاعتبار، إذا كان ضعيف البنيان، تكون الأنسب له الحقيبة الجرارة "التروللى".
- أما الحقائب ذات الأكتاف، فهى للطلاب فى المرحلة الابتدائية والاعدادية، وعليك اختيارها بحيث تكون مبطنة (بأكتاف من الاسفنج أو الفيبر) حتى لا ترهق ظهر ابنك.

-أما من حيث الألوان فتختلف الحقائب من الألوان الفاتحة وحتى الغامقة، وعند شراءك حقيبة لابنتك، فعليك اختيار ألوان مناسبة وجذابة وتجنب اﻷلوان الفاتحة التى تتأثر باﻷتربة، للحفاظ على الحقيبة مدة أطول.
-حاولى الابتعاد عن الحقائب الجلد، لأنها تحتاج إلى التهوية المستمرة، حتى لا يصبح لها رائحة.
- أما عن أسعار الحقائب، فتختلف بحسب جودة القماش، والموضة والبطانة، فنجد أن الحقائب الصغير ذات الأقمشة الخفيفة تبدأ من 70 جنيهًا، أما ذات القماش المبطن فتبدأ من 150 جنيهًا، وحتى 500 و1000 جنيه فى حقائب بعض الماركات المعروفة عالميًا.

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