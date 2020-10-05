«أكل مدارس».. طريقة عمل الجبنة في المنزل

تعتبر الجبنة شريك أساسي للطالب المصري، وتسعى كثير من الأمهات لتحضيرها بالمنزل خوفًا من فيروس كورونا.جميعا نحب الجبنة ونحب أن نتناولها خصوصا في وجبات الإفطار والعشاء بأنواعها المختلفة، وفيما يلي سنعرض طريقة عمل الجبنة البيضاء في المنزل.مكونات الجبنة الثلاجة:كيلو لبن طازجكوب ماءمعلقة صغيرة ملححبة البركةطريقة التحضير:تسخين الحليب في وعاء عميق وسميك على نار متوسطة ثمَّ الانتظار حتى يغليإبعاد الحليب المغلي عن النار، وإضافة الخل إليه بشكلٍ مباشر، ثمَّ التحريك قليلًاترك الحليب بضعة دقائق، ومراقبته بهدف رؤية تكوُّن الكتل والسائل الشفاف فيهتصفية السائل من الحليب قَدَر الإمكان، ثمَّ سكبه في كيس من الشاشإضافة الملح وحبة البركة إلى الحليب، ثمَّ تحريكه حتى تمتزج المكونات جيدًاالضغط على المزيج حتى يتجمع في أسفل الكيس، ثمَّ وضعه في مصفاة بلاستيكية مثقَّبة واسعة فوق طبق عميقوضع طبق من الزجاج فوق الكيس، ثمَّ وضع جسم ثقيل عليه مثل قطعة حجر أو هاون نحاسيترك الجبن يتصفى لمدة 4-5 ساعات، وكلما تُرِك الجبن تحت الجسم الثقيل كلما كان أكثر تماسك، التخلص من الماء المتصفي في الطبق كل فترة وأخرىإخراج الجبن من الكيس، ثمَّ تقطيعه إلى شرائح، وتقديمه مع الخبز والزيتون