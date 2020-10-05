«أكل مدارس».. طريقة عمل الجبنة في المنزل
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:37 م
إسلام جمالطباعة
تعتبر الجبنة شريك أساسي للطالب المصري، وتسعى كثير من الأمهات لتحضيرها بالمنزل خوفًا من فيروس كورونا.
جميعا نحب الجبنة ونحب أن نتناولها خصوصا في وجبات الإفطار والعشاء بأنواعها المختلفة، وفيما يلي سنعرض طريقة عمل الجبنة البيضاء في المنزل.
مكونات الجبنة الثلاجة:
كيلو لبن طازج
كوب ماء
معلقة صغيرة ملح
حبة البركة
طريقة التحضير:
تسخين الحليب في وعاء عميق وسميك على نار متوسطة ثمَّ الانتظار حتى يغلي
إبعاد الحليب المغلي عن النار، وإضافة الخل إليه بشكلٍ مباشر، ثمَّ التحريك قليلًا
ترك الحليب بضعة دقائق، ومراقبته بهدف رؤية تكوُّن الكتل والسائل الشفاف فيه
تصفية السائل من الحليب قَدَر الإمكان، ثمَّ سكبه في كيس من الشاش
إضافة الملح وحبة البركة إلى الحليب، ثمَّ تحريكه حتى تمتزج المكونات جيدًا
الضغط على المزيج حتى يتجمع في أسفل الكيس، ثمَّ وضعه في مصفاة بلاستيكية مثقَّبة واسعة فوق طبق عميق
وضع طبق من الزجاج فوق الكيس، ثمَّ وضع جسم ثقيل عليه مثل قطعة حجر أو هاون نحاسي
ترك الجبن يتصفى لمدة 4-5 ساعات، وكلما تُرِك الجبن تحت الجسم الثقيل كلما كان أكثر تماسك، التخلص من الماء المتصفي في الطبق كل فترة وأخرى
إخراج الجبن من الكيس، ثمَّ تقطيعه إلى شرائح، وتقديمه مع الخبز والزيتون
جميعا نحب الجبنة ونحب أن نتناولها خصوصا في وجبات الإفطار والعشاء بأنواعها المختلفة، وفيما يلي سنعرض طريقة عمل الجبنة البيضاء في المنزل.
مكونات الجبنة الثلاجة:
كيلو لبن طازج
كوب ماء
معلقة صغيرة ملح
حبة البركة
طريقة التحضير:
تسخين الحليب في وعاء عميق وسميك على نار متوسطة ثمَّ الانتظار حتى يغلي
إبعاد الحليب المغلي عن النار، وإضافة الخل إليه بشكلٍ مباشر، ثمَّ التحريك قليلًا
ترك الحليب بضعة دقائق، ومراقبته بهدف رؤية تكوُّن الكتل والسائل الشفاف فيه
تصفية السائل من الحليب قَدَر الإمكان، ثمَّ سكبه في كيس من الشاش
إضافة الملح وحبة البركة إلى الحليب، ثمَّ تحريكه حتى تمتزج المكونات جيدًا
الضغط على المزيج حتى يتجمع في أسفل الكيس، ثمَّ وضعه في مصفاة بلاستيكية مثقَّبة واسعة فوق طبق عميق
وضع طبق من الزجاج فوق الكيس، ثمَّ وضع جسم ثقيل عليه مثل قطعة حجر أو هاون نحاسي
ترك الجبن يتصفى لمدة 4-5 ساعات، وكلما تُرِك الجبن تحت الجسم الثقيل كلما كان أكثر تماسك، التخلص من الماء المتصفي في الطبق كل فترة وأخرى
إخراج الجبن من الكيس، ثمَّ تقطيعه إلى شرائح، وتقديمه مع الخبز والزيتون